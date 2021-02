¿No va al Madrid?: El Chelsea entró en la puja por David Alaba

El Chelsea no quiere perder el tiempo y se metió en la puja por el fichaje de David Alaba, a quien se le vence el contrato con el Bayern Munich a final de temporada.

Tal como señala la revista alemana Sport Bild, las negociaciones entre el Real Madrid y los representantes del lateral austriaco no están tan avanzadas, por lo que el jugador estaría dispuesto a ver otras opciones de fichaje.

Workin’ for our next match. @FCBayern pic.twitter.com/vNLSN3D4Xm

— David Alaba (@David_Alaba) January 27, 2021