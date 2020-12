«No voy a dimitir», afirmó Zidane

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó tras la derrota en Kiev ante el Shakhtar (2-0) que vaya a dimitir de su cargo y lamentó la falta de gol de su equipo, pero elogió el nivel mostrado por sus jugadores.

«No voy a dimitir, para nada. Vamos a seguir. En la primera parte estuvimos muy bien, merecíamos meter el primer gol que hubiera cambiado mucho. Es verdad que el gol suyo nos hizo mucho daño porque estábamos jugando bien en campo rival, presionando arriba, creando ocasiones. Tiramos al poste, no quiso entrar y luego fue complicado», analizó.

«En un momento complicado hay que sacar nuestro carácter y nuestro orgullo. Es una pena lo de hoy porque no lo merecíamos y vamos a tener que ganar el último partido. Vamos a creer y estoy convencido de que vamos a luchar», señaló.

«Hemos tenido momentos delicados y siempre los vamos a tener. Es verdad que es una mala racha a nivel de resultados, pero hay que seguir. Era una final hoy, la preparamos muy bien, hicimos una gran primera parte, no marcamos, pero sabemos que falta un partido que tenemos que ganar para pasar la ronda. Momentos delicados siempre habrá en este club«.

«En Liga no merecimos ganar el otro día (ante el Alavés) porque no hicimos un buen partido, pero hoy sí lo hicimos. Hay que levantar la cabeza y pensar en el próximo partido. Se juntan muchas cosas, pero hemos presionado arriba recuperando muchos balones, hemos creado ocasiones de gol y no es una cuestión de juego porque los jugadores lo están haciendo bien», insistió.