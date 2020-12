La UEFA abrió las votaciones para elegir el XI del año entre una lista de 50 candidatos, donde el Bayern Munich lidera la lista con 10 nominados.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Sergio Ramos suman ya sus apariciones números 14, 11 y ocho, respectivamente.

A diferencia de hace varios años, el argentino y el español son los únicos jugadores de Barcelona y Real Madrid en la nómina.

🔝 Which clubs, national teams, leagues have the most nominees?

Cinco porteros, 15 defensas, 15 centrocampistas y 15 delanteros de 19 nacionalidades engrosan el grupo de seleccionados.

Alphonso Davies, que cumplió 20 años en noviembre, es el más joven, mientras que Thiago Silva es el más veterano con 36 años.

– Porteros: Alisson Becker (Liverpool), Anthony Lopes (Lyon), Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Jan Oblak (Atlético de Madrid).

– Defensas: David Alaba, Alphonso Davies, Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk (Liverpool), Angeliño (Leipzig), Juan Bernat, Presnel Kimpembe (PSG), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Hans Hateboer (Atalanta), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (PSG/Chelsea), Dayot Upamecano (Leipzig).

– Medios: Thiago Alcántara (Bayern/Liverpool), Houssem Aouar (Lyon), Ever Banega (Sevilla/Al-Shabab), Nicolo Barella (Inter), Kingsley Coman, Leon Goretzka, Thomas Muller (Bayern), Kevin de Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Alejandro Gómez, Josip Ilicic (Atalanta), Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Marquinhos (PSG), Marcel Sabitzer (Leipzig).

Delanteros: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Ángel Di María, Kylian Mbappe, Neymar (PSG), Joao Felix (Atlético de Madrid), Serge Gnabry, Robert Lewandowski (Bayern Múnich), Ciro Inmobile (Lazio), Harry Kane (Tottenham), Romelu Lukaku (Inter), Sadio Mane, Mohammed Salah (Liverpool), Leo Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Raheem Sterling (Manchester City).

UEFA Fans’ #TeamOfTheYear is back! 🥳

5️⃣0️⃣ stars compete for YOUR vote 👊

Who will you put in your top 11 of 2020? 🤔

🔻🔻 PICK NOW! 🔻🔻

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 1, 2020