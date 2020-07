El parón no le hizo nada de daño a Raúl Jiménez, quien regresó de gran forma a la Premier. Actualmente está en las búsqueda del campeonato de goleo tras anotar en dos de los últimos tres partidos.

Ante estas actuaciones, el delantero del Wolverhampton fue nominado como mejor jugador del mes de la liga inglesa por parte del famoso videojuego de futbol FIFA 21.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Raúl Jiménez consigue entrar entre los nominados. Sin embargo, nunca ha logrado llevársela.

El resto de los candidatos son su compañero Conor Cody; Bruno Fernandes y Anthony Martial del Manchester United; Danny Ings del Southampton; y Allan Saint-Maximin del Newcastle United.

Who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month?

🐺 Coady

🔴 Fernandes

🔴⚪️ Ings

🐺 Jimenez

🔴 Martial

⚪️⚫️ Saint-Maximin

🗳 Cast your vote 👉 https://t.co/yUl4oMLIlC#PLAwards pic.twitter.com/21mmK17bgg

— Premier League (@premierleague) July 3, 2020