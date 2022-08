Notable ausencia: Messi quedó afuera de los nominados al Balón de Oro 2022

Se dieron a conocer los nominados al Balón de Oro 2022, y sorprendentemente entre los 30 candidatos, no aparece el nombre de Lionel Messi. Nada menos que el máximo condecorado con este galardón, acumulando 7 premios. Tampoco fue considerado su compañero Neymar, pero sí lo hacen otros nombres ilustres; siendo Benzema, Mbappé, y Courtois, los principales favoritos.

Si bien la temporada 21-22 de Messi quedó lejos de ser sobresaliente, siendo atípica para el argentino, pues debió asumir el golpe de cambiar de club tras una muy exitosa etapa en Barcelona, donde forjó un legado que parece insuperable. La ausencia del astro rosarino resulta resonante, más tratándose de treinta nominados, y de algunos apellidos que llama la atención, sí figuren por sobre él.

Una temporada muy discreta fue la que atravesó Leo en su primera campaña en París, con pocos goles (aunque sí repartió un buen número de asistencias), que lo terminaron alejando de este famoso galardón de France Football, más allá de coronarse en la Ligue 1. Sin embargo, en este inicio de temporada, y ahora bajo la conducción de Galtier, Messi parece más motivado, más partícipe en el juego del equipo, y ya suma tres goles en dos partidos oficiales, cifras normales para uno de los grandes futbolistas de la historia.

Llama la atención que Messi no solo es el jugador que más Balones de Oro ha ganado, con 7 premios, sino que conquistó los últimos dos (2019 y 2021, el de 2020 no se entregó debido a la pandemia). Por lo que pasó de ser el vigente poseedor a no ser tenido en cuenta. Quien sí aparece en el amplio listado es Cristiano Ronaldo, segundo máximo ganador con 5 galardones. Pese a que el luso tampoco tuvo la mejor de las temporadas en Old Trafford, con un equipo que poco lo ayudó en su labor ofensiva.

Messi por su parte, ha arrancado esta temporada en el PSG siendo importante para el nuevo equipo de Christophe Galtier. Recaudando ya su primer título en esta nueva campaña, con gol incluído en la Supercopa francesa. Leo parece enfocado y afilado de cara a la Copa del Mundo, en la que capitaneará a una Argentina que llega muy sólida y con un largo invicto. Que ya dejó atrás las frustraciones y viajará al medio oriente con dos títulos a sus espaldas.

Es oportuno señalar que entre los nominados no figura ningún futbolista mexicano, así como tampoco de la zona Concacaf.

¿Es justa la exclusión de Messi de los treinta nominados al Balón de Oro 2022? Puedes dejar tu opinión en los comentarios.