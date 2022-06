Nuevo escándalo en España: Se filtra audio de Ramos pidiendo el Balón de Oro

Se filtraron nuevos audios comprometedores en los que Sergio Ramos, durante su etapa como Capitán del Real Madrid, se comunicó con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española, para pedirle ayuda y poder recibir el Balón de Oro. Tras el caso Florentino Pérez y Piqué, otro español resulta complicado por audios telefónicos.

❗ Ramos pidió ayuda a Rubiales en 2020 por WhatsApp para ganar el Balón de Oro. Vía @elconfidencial. "Sabes que nunca te he pedido nada (…), pero creo que es un año especial por mi rendimiento. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas de la UEFA" pic.twitter.com/I7tGejwfHn — BeSoccer (@besoccer_ES) 29 de junio de 2022

«Rubi (Luis Rubiales, Presidente de la RFEF) buenas noches, espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero lo hago hoy porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y toques algunas teclas desde UEFA y tus contactos, por el tema del Balón de Oro«, es el mensaje que Sergio Ramos le envió al directivo español, según ‘El Confidencial’.

«Te lo agradecería toda la vida. No solo por mí, sino también porque creo que el futbol español lo merece muchísimo. Te mando un abarzo«, continuó comentándole el laureado defensor andaluz, multicampeón con el Real Madrid y con la Selección Española, actualmente jugador del PSG.

Según el medio de comunicación español ‘El Confidencial’, el audio que data del 2020, saldrá a la luz en los próximos días, como ya ocurrió en su momento con el Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el jugador barcelonista Gerard Piqué; quien también intercambió polémicos audios con Rubiales.

En aquella oportunidad, el que se quedó con el Balón de Oro fue Messi, actual compañero de Sergio Ramos en París ganador histórico del galardón, que ha entregado tanto la FIFA como la publicación France Football. Ramos en dicha oportunidad, no ingresó entre los primeros 30 de los más votados.

¿Qué opinas de esta nueva polémica en el futbol español que involucra a Sergio Ramos y Luis Rubiales? Puedes dejar tu punto de vista en los comentarios.