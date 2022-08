¡Nuevo fichaje! La Roma de Mourinho amarra a un italiano para reforzar su equipo

La Roma de José Mourinho ha realizado varios fichajes importantes esta temporada. Uno de ellos, y el más reciente, es el de Andrea Belotti, un delantero que llega proveniente del Torino.

Tal como confirmó el propio equipo, el atacante italiano y La Loba llegaron a un acuerdo para que Belotti se convirtiera en nuevo jugador del conjunto capitalino.

Este fichaje puede ser importante para Mourinho, debido a que el jugador tenía ofertas del Valencia y del Sevilla, pero el propio delantero prefirió el proyecto liderado por el estratega portugués.

| Andrea Belotti

The club is delighted to be able to confirm the signing of the Italy international forward.

