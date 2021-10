El delantero Axel Kei hizo historia este viernes al convertirse en el jugador más joven en debutar como profesional en Estados Unidos, al jugar con Real Salt Lake Academy.

Lo que resalta para mucho es que Kei tenía, al momento de su debut, 13 años, 9 meses y 9 días, cuando entró en un partido de segunda división contra Colorado Springs Switchbacks FC.

ICYMI ⏪: 13-year-old Axel Kei became the YOUNGEST-EVER player to make a professional appearance in American team sports, featuring for Real Monarchs.

A special night for the @realsaltlake academy product:https://t.co/zmhUczevSb

— Major League Soccer (@MLS) October 9, 2021