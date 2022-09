Oblak interesa a un poderoso club de la Premier League

El guardameta esloveno del Atlético de Madrid, Jan Oblak, levantó el interés de un poderoso club de la Premier League y se trata del Manchester United, que ve con buenos ojos su llegada para ser el sustituto ideal del español David de Gea.

De acuerdo a un reporte dado a conocer por The Sun, el entrenador Ten Hag no está contento con el nivel mostrado por el cancerbero español en este inicio de la temporada 2022/23.

Al final de esta campaña, De Gea finaliza su vinculo con el United y aún no está claro su futuro, es por ello que la directiva ya busca otras alternativas para la 2023/24.

En este mismo verano, el esloveno firmó un nuevo contrato con el Atlético, hasta junio de 2028; sin embargo, esto no es un problema para su salida, ya que el United podría pagarle al cuadro de Madrid una buena suma de dinero por quedarse con sus servicios.

Man United are reportedly keen on signing Jan Oblak from Atletico Madrid, and DOUBLING his wagespic.twitter.com/lclpZsB0An

— The Sun – Man Utd (@SunManUtd) September 15, 2022