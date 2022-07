¡Obligado!: Barcelona deberá vender a De Jong por esta clara razón

El Barcelona necesita vender al centrocampista Frenkie de Jong al Manchester United para poder inscribir Andreas Christensen y Franck Kessié, dos de sus nuevos fichajes, y también a Sergi Roberto, quien renovó su contrato por una temporada.

Tal como asegura la agencia EFE, Fuentes de la entidad azulgrana explicaron que el Barça necesita generar un ahorro de entre 30 y 40 millones en la masa salarial de su plantilla para poder inscribir a estos tres jugadores. Y que el traspaso del holandés generaría un ahorro de 42 millones.

Manchester United have reached full agreement with Barcelona for Frenkie de Jong, after further talks. Package worth €85m. Fee guaranteed around €75m plus add-ons. 🚨🇳🇱 #MUFC

Personal terms, still the issue to be resolved – as Frenkie’s priority is to stay at Barcelona. pic.twitter.com/aTYnV3cHkP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2022