Guillermo Ochoa, portero del América, dijo este miércoles que el América es para la Liga MX lo que es el Real Madrid para LaLiga española.

En declaraciones a la prensa, el arquero reconoció que la jerarquía de las Águilas como el equipo más ganador de ligas locales permite, en proporción, equipararlo con lo que significa el club merengue en España.

Ochoa también aclaró que sin restar importancia a este compromiso (26 de julio en el Oracle Park, en San Francisco, Estados Unidos), ganar o perder no dará un parámetro del nivel entre la liga española y la mexicana.

«No se trata de demostrar que la liga mexicana puede competir allá en Europa, este es un partido amistoso, para ellos es uno antes de empezar su liga. No por un partido podemos decir si el fútbol mexicano está o no por encima de la liga española. No es así».