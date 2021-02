Octavos de final de la Champions se disputarán en Rumania y Hungría

El partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid y Chelsea FC (23 de febrero) se disputará en el Nacional Arena de Bucarest, Rumania.

La UEFA, a través de un comunicado, confirmó el cambio de sede para este compromiso entre los de Diego Pablo Simeone y Thomas Tuchel, en el inicio de la segunda fase del campeonato de clubes más importante de Europa.

En principio estaba previsto que el cotejo se disputara en el Wanda Metropolitano, pero debido a las restricciones que hay en España por los vuelos provenientes del Reino Unido, la UEFA decidió establecer una sede neutral.

Por otro lado, el duelo entre Atlético y Chelsea no será el único que sufrió cambio de sede, pues los partidos entre RB Leipzig vs Liverpool; y Borussia Mönchengladbach vs Manchester City, se disputarán en Budapest (Hungría).