¡Oficial!: Aguero es nuevo jugador del Barça

Ya es ¡OFICIAL!

Sergio “Kun” Agüero es nuevo jugador del FC Barcelona para las próximas dos temporadas.

Este lunes, 31 de mayo, tan solo dos días de haber disputado la final de la UEFA Champions League con el Manchester City, “Kun” fue anunciado como nuevo refuerzo del Barça para las campañas 2021/22 y 2022/23.

El jugador, que está muy cercano de cumplir 33 años, estampará su firma con el club por las próximas dos temporadas y su cláusula de rescisión será de nada más y nada menos que de 100 millones de euros.

Asimismo, Agüero será presentado esta tarde en el Auditorio 1899 del Camp Nou, donde ofrecerá sus primeras impresiones tras llegar al club catalán.

De esta manera, se confirmaron los rumores que había, desde hace un buen tiempo, de tener a Lionel Messi y al “Kun” en el mismo equipo, finalmente se dio.

🙋‍♂️ Barcelona is my new city. #KunCuler pic.twitter.com/CAOC5wsvlE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2021