¡Oficial! Al-Sadd anuncia la salida de Xavi Hernández

El Al-Sadd de Catar confirmó, este viernes, la salida de su entrenador Xavi Hernández, quien finalmente llegará al FC Barcelona de LaLiga Santander.

La escuadra azulgrana accedió a pagar la cláusula de salida del entrenador, según un comunicado que emitió el elenco catarí en sus redes sociales.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021