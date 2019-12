OFICIAL: Ancelotti, nuevo técnico del Everton

Carlo Ancelotti está de regreso en la Premier League. El experimentado entrenador italiano es nuevo técnico del Everton, anunció el club este sábado 21 de diciembre.

‘Carletto‘ firmó un contrato por cuatro años y medio con los ‘Toffees‘, hasta el final de la temporada 2023/2024.

Será su segunda etapa en la liga inglesa luego de dirigir al Chelsea de 2009 a 2011. En su primer año, ganó el doblete (Premier y FA Cup).

Esta vez, Ancelotti tomará un equipo que generaba expectativas antes del inicio de la campaña y que ahora está a cuatro puestos del descenso.

Su última aventura fue en el Napoli del mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano, club en el que tuvo diferencias con el presidente Aurelio De Laurentiis y malos resultados en la actual temporada de la Serie A.

Ancelotti estará en las gradas del Goodison Park en el partido de este fin de semana del Everton ante el Arsenal.

👋 | The boss is in the building.

Welcome to Goodison Park, @MrAncelotti! 💙#WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/tSX9ERQJ6u

— Everton (@Everton) December 21, 2019