OFICIAL: Diego Alonso, técnico del Inter Miami

El uruguayo Diego Alonso es el primer director técnico del Inter Miami CF, nueva franquicia de la Major League Soccer (MLS) que debutará en 2020.

El anuncio lo realizó de forma oficial el club a través de sus cuentas en redes sociales este lunes 30 de diciembre.

Alonso viene de dirigir a Rayados de Monterrey. Fue despedido a finales de septiembre y sustituido por Antonio Mohamed, quien llevó al título del Apertura 2019 de la Pandilla.

Al frente del equipo mexicano, el estratega del Inter Miami ganó la Liga de Campeones de la Concacaf 2019.

«¡Bienvenido, Diego Alonso! El uruguayo se convierte en el primer DT de Inter Miami y es el único entrenador en coronarse campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf con dos equipos diferentes«, informó el equipo estadounidense.

Por Twitter, Alonso agradeció al equipo la bienvenida y aseguró sentirse «orgulloso y emocionado» por dirigir al equipo.

Muchas gracias por la bienvenida!!!

Estoy muy emocionado y orgulloso de ser parte de @InterMiamiCF

Thank you very much for the welcome!!!

I’m very excited and proud to be part of @InterMiamiCF https://t.co/A9H6oKIoY8

— Diego Alonso (@AlonsoDT) December 30, 2019