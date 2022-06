¡Oficial! Erling Haaland ya es del City y posa con su nueva camiseta

Este lunes, 13 de junio, el Manchester City de la Premier League oficializó la llegada del delantero noruego Erling Haaland a sus filas, por las próximas cinco temporadas.

Haaland, de tan solo 21 años, estará vinculado hasta junio de 2027 con el elenco de Manchester y llegó a esta ciudad proveniente del Borussia Dortmund, de la Bundesliga, a cambio de 55 millones de euros.

Durante sus dos campañas y media en el Dortmund, Erling anotó 86 goles en tan solo 89 partidos y conquistó el premio al Mejor Jugador de la Bundesliga en la edición 2020/21; además, ayudó a su equipo a conquistar una Copa de Alemania.

De esta manera, el atacante sigue los pasos de su padre, quien hace 22 años fichó con este club y jugó 38 partidos; sin embargo, su estadía en ese elenco fue corta ya que tuvo una lesión muy fuerte que lo obligó a retirarse de las canchas de por vida.

«Es un día de mucho orgullo para mí y para mi familia. Siempre he visto al City y me ha encantado en las últimas temporadas. No puedes evitar que te guste su estilo de juego. Es estimulante y crean muchas ocasiones de gol, lo que es perfecto para un jugador como yo», comentó el nuevo pupilo de Pep Guardiola.