Oficial: Javier Hernández es nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy

Lo que era un secreto a voces en los últimos días se confirmó este martes: Javier Hernández es nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy. El mexicano llega para suplir el puesto dejado vacante por Zlatan Ibrahimovic, que se marchó al AC Milan.

El conjunto angelino dio la bienvenida a Chicharito mediante varias publicaciones en sus redes sociales. Primero con un video bajo el lema “Imaginémonos cosas chingonas” y posteriormente a través de un comunicado publicado en su página web.

Los Angeles has been waiting.@CH14_ is ⚪️&.

— LA Galaxy (@LAGalaxy) January 21, 2020