La Supercopa de Europa ya tiene sus invitados, el Bayern Munich y el Sevilla, quienes disputarán el título el próximo 24 de septiembre en Budapest, Hungría, quienes además tenndrán otros importantes invitados; público en el estadio.

El Ejecutivo de la UEFA acodó este martes que este partido se jugará con aforo de personas, sin embargo, se desconoce la cantidad de personas que entrarán al estadio, debido a que solo se ocupará el 30 % de la capacidad.

🏟️ The 2020 UEFA Super Cup will be played in Budapest in front of spectators – up to 30% of the capacity of the stadium.

The decision was approved by the #UEFAExCo today.

Full announcement: 👇

— UEFA (@UEFA) August 25, 2020