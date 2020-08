¡Oficial!: Willian ya es del Arsenal

Después de no haber renovado con el Chelsea FC, el mediocampista ofensivo brasileño Willian fue presentado como nuevo jugador del Arsenal de la misma Premier League, elenco con el que firmó hasta junio de 2023.

Este viernes, 14 de agosto, el elenco gunner le dio la bienvenida al amazónico en sus redes sociales.

Willian disputó siete temporadas con la casaca blue, en Stamford Bridge, donde ganó: dos Premier League, una FA Cup y una Europa League. Durante 339 partidos, pudo anotar 63 goles y aportar 56 pases de gol.

Sobre su llegada al Arsenal, el entrenador del elenco de Londres, dijo: “Creo que es un jugador que realmente puede marcar la diferencia con nosotros”, aseguró Mikel Arteta.

“Tiene la experiencia de todo en el mundo del fútbol pero aún tiene la ambición de venir aquí y contribuir a llevar el club a donde pertenece. Me han impresionado mucho todas las conversaciones que he tenido con él y las ganas que tenía de venir”, añadió el DT tras la llegada del jugador de 32 años.

💬 «It is the character that I want. The kind of player that when things get difficult in the game that wants to take responsibility, wants the ball and wants to win the game for the team.»

👔 @m8arteta discusses the signing of @WillianBorges88 👇

— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020