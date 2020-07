El sueño de la mayoría de los futbolistas es jugar con la selección de su país, y Omar Govea es uno de esos profesionales, al asegurar que no pierde las esperanzas de recibir una convocatoria del ‘Tri’.

A pesar de que ya cuenta con cuatro temporada jugando en Bélgica, el centrocampista no ha tenido una oportunidad con la selección mexicana, tema del que habló en una entrevista al portal Récord.

«Sí es algo que he estado buscando, es la razón por la que vine, pensaba y sigo con la idea de que estar acá te da un poco más de radar, he tenido buenas temporadas y buenas estadísticas y no se ha dado, pero lo voy a seguir intentado».

Govea señaló que desde el proceso anterior no ha tenido contacto con nadie de la selección mexicana y que se encuentra un poco contrariado por esa situación. «No he tenido contacto con nadie desde el proceso anterior, pero yo espero que sí me estén dando un seguimiento. He empujado en la cancha para recibir un llamado, pero no llega, no quiero pensar que no estén volteando a ver. Al final si es algo difícil de entender, pero no estoy presionado, ni enojado, trabajo para mí, mi club y obviamente para la Selección», agregó.