Operación salida: PSG mandó a uno de sus jugadores a la Premier League

Se conoció que el equipo londinsense se guardará una opción de compra al final de temporada. Areola competirá con Lukasz Fabianski para ser el portero titular de los ‘hammers’.

We have completed the loan signing of 2018 FIFA World Cup winner Alphonse Areola from Paris Saint-Germain with the option to make the transfer permanent in the summer of 2022 #AA13

— West Ham United (@WestHam) July 29, 2021