Ormeño se acerca cada vez más a Perú

Aunque no ha estado del todo confirmada su llegada a la Selección de Perú, Santiago Ormeño espera el llamado de Ricardo Gareca.

En una entrevista otorgada a ESPN, el delantero del Puebla aseguró que no hubo todavía contactos con la Federación Peruana. «No ha habido ningún contacto conmigo en lo personal. Son puros rumores. Es cierto que le profesor Juan Reynoso, me llegó a comentar que gente de allá preguntó por mí. Pero un contacto directo conmigo o con el club, no ha habido nada», señaló.

Gerardo ‘Tata’ Martino, en varias ocasiones aseguró que no tendrá en cuenta al delantero para México, esto eleva las posibilidades de jugar con Perú sin problemas.

«Sobre la posibilidad de jugar, ¿por qué no? Soy mexicano, pero tambien soy peruano. Mis raíces son de ahí. Si me llega la oportunidad, no tendría por qué negarme», aseguró Ormeño.

Mucho se especula sobre la necesidad de convocar al delantero con Perú, por la edad de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, jugadores que ya tienen 37 y 36 años respectivamete.