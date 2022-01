Otro caso Alaba: El Real Madrid va por otro defensor del Bayern Munich

Luego de las complicaciones que ha generado el fichaje de Antonio Rüdiger, la directiva del Real Madrid ya puso su vista sobre el central Niklas Sule, a quien espera contar para su defensa.

Tal como informa el diario español Defensa Central, El Chelsea y el Barcelona se encuentran entre los clubes que han mostrado interés por el alemán, pero el cuadro blanco parece ser el que lleva la delantera.

Niklas Sule will leave Bayern Munich as a free agent this summer, opting not to sign a new contract 👀 pic.twitter.com/TGw1Gu1heN

— GOAL (@goal) January 24, 2022