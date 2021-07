¡Otro más!: El Barcelona mandó a Junior Firpo al Leeds

El Barcelona anunció este martes el traspaso del lateral izquierdo Junior Firpo al Leeds United a cambio de 15 millones de euros en un acuerdo que estipula, además, que el club catalán ingresará el 20 % de una futura venta del jugador.

Junior Firpo llegó a la disciplina azulgrana en el verano de 2019 procedente del Real Betis por 18 millones de euros y 12 millones más en variables.

🎙️ «I’m really happy to be here» Watch Junior’s first interview with @Skrill

— Leeds United (@LUFC) July 6, 2021