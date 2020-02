Otro mexicano también vestirá la playera del LA Galaxy

El joven de 17 años, Jonathan Pérez, se une a Javier Hernández, Jonathan Dos Santos y Efraín Álvarez entre los mexicanos que harán vida en Los Angeles Galaxy durante la temporada 2020 de la MLS.

El mediocampista fue presentado a través de las redes sociales del equipo estadounidense, quien pasará a incorporarse a la plantilla profesional y también ha hecho vida en la Selección Mexicana Sub-16.

«Jonathan ha sido un prospecto brillante en nuestra academia (en la que participa desde 2016) y creemos que está listo para comenzar su carrera como profesional. Creemos que continuará progresando en su carrera con el Galaxy. Esperamos que Jonathan aprenda y crezca en nuestro entorno profesional”, dijo el director general del Galaxy, Dennis Te Kloese.

