Paco Jémez intentó fichar a Diego Lainez para el Rayo

Paco Jémez reconoció que pidió a la directiva del Rayo Vallecano acometer la cesión de Diego Lainez, quien gozaba de pocos minutos en el Betis. Finalmente, el deseo del extrenador de Cruz Azul no se hizo realidad, puesto que, las directivas de ambos equipos no llegaron a un acuerdo.

“De hecho nosotros (Rayo Vallecano) le pedimos la cesión (de Diego Lainez) al Betis, cosa que al final no pudo ser. Sin ir más lejos, yo sí quería que viniera y que jugara con nosotros, pero los clubes no llegaron a un entendimiento o el jugador no creyó conveniente bajar a una division menor, a pesar de que no estaba jugando”, dijo a ESPN.

Aun así, el técnico español no desiste en su idea de tener a Lainez en la plantilla de su equipo, por lo que pedirá nuevamente al alto mando del club que intente nuevamente ejecutar la cesión con los verdiblancos.

“Yo en mi equipo quiero buenos jugadores y si existe la posibilidad de poder coincidir, lo haré porque me da igual que sea mexicano, polaco o brasileño, entiendo que es buen jugador y lo quiero para mi equipo”, dijo sobre el futbolista mexicano.