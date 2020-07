Panamá en riesgo de no ser sede del Mundial femenino sub-20

Autoridades afirmaron que Panamá no podrá llevar a cabo el evento en que comparte sede con Costa Rica si se mantiene la fecha del Mundial sub-20 femenino, programado del 20 de enero al 6 de febrero del 2021

«Si insisten en la fecha, lamentablemente Panamá no podrá participar. La verdad es que no estamos listos para esa fecha. Enero y febrero no sería una fecha apropiada para nosotros», señaló un funcionario en una teleconferencia por su primer año de gestión.

En Panamá «no contamos con lugares adecuados» para ese tipo de eventos y se deben remozar áreas deportivas como parte de los requisitos para organizar un mundial, y «con la fecha actual, la verdad, no nos da el tiempo para hacerlo«, argumento Cerda.

La Copa Mundial Femenina sub-20, que acogerá a 16 selecciones, se disputaría en primera instancia del 10 al 30 de agosto próximo, pero fue aplazada para enero y febrero de 2021 debido a la pandemia del coronavirus. Agregó que en primera instancia se pensó hacerlos para noviembre de 2022, pero ese año será el Mundial de fútbol en Catar y «no nos gustaría que chocara con ese evento».