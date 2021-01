Pandemia obliga paralización parcial del fútbol en Escocia

La Junta de la FA de Escocia se reunió anoche para discutir la escalada de la situación del COVID-19 en todo el país y su impacto en el juego nacional en todos los niveles.

Si bien la guía actualizada del gobierno escocés permite la continuación del deporte profesional, la reunión de la junta, que siguió a una discusión del Grupo de Respuesta Conjunta sobre el tema el viernes pasado, consideró las implicaciones de hacerlo en todos los niveles de la pirámide profesional del fútbol escocés, en un contexto del aumento de casos positivos en todo el país.

En particular, la junta consideró ampliamente la posibilidad de tomar una decisión en interés de la salud pública, teniendo en cuenta el deseo del gobierno de reducir los viajes y el posible contacto con otros, al tiempo que salvaguarda los contratos de transmisión comercial que sustentan el juego profesional.

Tras una reunión entre la Federación Escocesa de Fútbol y el Ministro de Salud Pública, Deporte y Bienestar, ambas partes acordaron imponer una suspensión temporal de todo el fútbol en el marco del Campeonato de la Liga de Fútbol Profesional de Escocia, que abarca todos los niveles predominantemente de tiempo parcial de la pirámide profesional escocesa. desde la medianoche de esta noche.

Las ligas afectadas son: SPFL League One, SPFL League Two, Scottish Women’s Football Premier Leagues 1 & 2, Highland League, Lowland League, East, West & South of Scotland Leagues, Scottish Junior FA Leagues y North Caledonian League.