Panorama negro para Hazard en lo que resta de temporada

Eden Hazard recayó de su lesión por una fisura de peroné ante Levante. El jugador está frustrado porque ya estuvo tres meses de baja y para colmo no se descarta que tenga que pasar por el quirófano, según informó Zinedine Zidane.

“No soy el responsable de esa parte, no sé si se va a operar o no pero no está contento porque tras estar fuera tres meses se ha vuelto a lesionar, y no es nada positivo para él ni para el equipo. No sé si se ha acabado la temporada para él, espero que no sea así”, lamentó Zizou.

El técnico francés podría no contar con el belga para el resto de la temporada, pero no el realmente lo que preocupa, sino su estado anímico. “Al final no se ha podido porque ha hecho dos partidos y se ha vuelto a lesionar. Espero solo que cuando vuelva lo haga bien totalmente. Es lo que él quiere y nosotros también. Es un momento difícil para él”, añadió.