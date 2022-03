Par de futbolistas ucranianos pierden la vida durante la invasión a su país

¡Lamentable!

La FIFPro anunció, este martes, que dos futbolistas ucranianos perdieron la vida durante la invasión de Rusia a Ucrania.

Esta organización de futbolistas profesionales confirmó que, Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, fueron los dos primeros jugadores en perder la vida durante este lamentable conflicto.

Sapylo, de 21 años, era juvenil del Karpaty Lviv; mientras que, Martynenko, de 25, militaba en el FC Gostomel.

El jugador del Karpaty aparentemente muró en un combate, pero su colega perdió la vida -junto a su madre- tras una explosión de una bomba en el edificio donde residía.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

— FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022