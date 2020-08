Pedro Rodríguez arriba a Italia para firmar con la Roma

El español Pedro Rodríguez ya arribó a Italia para finiquitar y firmar su contrato con la AS Roma de la Serie A, elenco con el que estará vinculado durante los próximos tres años.

Rodríguez, que cuenta con 33 años, llega al combinado de Roma como agente libre tras no renovar con el Chelsea de la Premier League, elenco con el que estuvo durante los últimos cinco años.

Este lunes, el jugador aterrizó en Roma en el aeropuerto de Ciampino, donde parte de la delegación del equipo lo recibió.

“Experiencia y jerarquía”, son algunas de las virtudes que le ofrecerá ‘Pedrito’ a la Roma, quien llega con un palmarés de 23 títulos con clubes, entre ellos tres Champions League, una Premier League y una Europa League.

Pedro has just landed in Roma. Contract signed until June 2023. Confirmed and official soon. 🛬🇪🇸 @SkySport #transfers #Pedro #Roma #CFC https://t.co/c1nsZqpUEP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2020