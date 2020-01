Pékerman habría rechazado entrenar a la selección de Venezuela 

El periodista venezolano de Directv Sports, Fernando Petrocelli, informó este martes a través de un tuit que el argentino, José Pekerman, habría rechazado dirigir técnicamente a la selección de Venezuela.

«Fin de la novela José Pekerman. Me informan que el DT argentino estaba motivado y con ganas, pero lo pensó mucho y prefiere no dirigir ahora. Incluso su representante, Pascual Lezcano, está en Uruguay e iba a viajar a reunirse con él en Argentina, pero no se dará. Duro golpe», publicó Petrocelli.