Pelé aseguró este viernes que de todos los lugares que recorrió en su carrera, México es un sitio que no puede olvidar por el cariño que le brindaron en el Mundial de 1970.

El brasileño agradeció a los mexicanos en un vídeo divulgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

«De todos los viajes de mi carrera todo mundo me pregunta, Pelé cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más. A veces bromeo: ‘solo me faltó ir a la Luna, me faltó jugar en la Luna’, pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México».

«El pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, tan bueno con Brasil. Digo con Brasil porque yo soy brasileño y ellos me trataron y trataron a la selección brasileña tan maravillosamente. Olvidando al fútbol, éramos bien recibidos», agregó.