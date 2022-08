Pelé desmintió rumores sobre su salud

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, en tratamiento por un tumor en el colon, desmintió este lunes los rumores acerca de un supuesto agravamiento de su estado de salud y aseguró que está «muy bien».

«Tuve que publicar esto porque existen noticias falsas circulando sobre este asunto. Esto me decepciona, pero no me afectará. Estoy ganando este partido», afirmó el triple campeón del mundo de 81 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales.