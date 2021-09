Pelé fue ingresado nuevamente en la UCI, pero por precaución

Pelé regresará a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por precaución, luego de que hace unos días tuviera que ser operado de un tumor que tenía en el colon y, posteriormente, fuese observado para evaluar su estado de salud.

El pasado 14 de septiembre, ‘O Rei’ abandonó los cuidados médicos y aseguró que con cada día estaba más feliz y con más disposición para jugar «más tiempo extra», pero su salud no mejoró.

De acuerdo con ESPN Brasil, el exjugador se encuentra estable. Su regreso a la UCI se trata de una medida de precaución ante cualquier posible susto por la tan complicada operación que se le realizó, así como un reflujo de ácido que preocupó a los especialistas.

La información tuvo mucho eco, aunque no fue oficializada ni por la asesoría de prensa del exfutbolista ni por la dirección del Hospital Albert Einstein, que mencionó que este mismo viernes divulgará un nuevo boletín médico con las novedades sobre la salud de uno de los mejores futbolistas de la historia.

Pelé, hoy en día de 80 años, ganó tres mundiales de fútbol con la selección brasileña y su legado continúa vigente. Gran parte del planeta está atento al estado de salud del astro brasileño, sobre todo el Santos, equipo en el que marcó 643 goles en 18 años.

