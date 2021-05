Sin mucha sorpresa, Pep Guardiola fue elegido como el «mejor entrenador del año» en la Premier League por la temporada que hizo con su Manchester City en la 2020-2021.

El galardón se lo otorgó la Asociación de entrenadores de la Liga (LMA, por sus siglas en inglés) y fue anunciado en sus redes sociales con un emotivo video, del que el protagonista es nada más y nada menos que Sir Alex Ferguson, cuyo nombre es el que lleva el premio que se entrega todos los años al mejor técnico.

Congratulations to @ManCity Manager Pep Guardiola for winning The Sir Alex Ferguson trophy for the LMA Manager of the Year#LMAAnnualAwards 🏆 pic.twitter.com/0uvyEj2eh3

— LMA (@LMA_Managers) May 24, 2021