Pep Guardiola llena de elogios a Jürgen Klopp

El técnico catalán del Manchester City, Pep Guardiola, llenó de elogios a su colega alemán y estratega del Liverpool, Jürgen Klopp.

«Jürgen, como entrenador, ha sido el mayor rival que he tenido en mi carrera y creo que lo que proponen ambos equipos es bueno para el fútbol. El punto no es una burla a José. Es un entrenador emocionante y yo era su rival, pero llevo aquí cinco años y he jugado muchas más veces contra el Liverpool», resaltó el español en la conferencia de prensa previa al partido de este domingo.