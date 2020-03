Pepe Reina: «Esta última semana me ha tocado a mí pasar el bicho del coronavirus»

Pepe Reina afirmó que cree haber sufrido el nuevo coronavirus Covid-19, lo que le ha obligado a vivir «una semana distinta» para no contagiar a la gente que está con él. «Esta última semana me ha tocado a mí pasar el bicho. Ha sido una semana distinta, de tener precauciones para no contagiar a la gente que vive conmigo», aseguró Reina a la radio Cadena Cope.

«Aquí test no se hacen a no ser que estés muy mal, pero hablando con los doctores, los síntomas que he tenido han sido de ello, sin confirmación oficial, pero todo apuntaba a ello», precisó el portero español.