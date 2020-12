Petr Cech volvió y estuvo en el arco del filial del Chelsea

Parece y es increíble, pero es cierto, el mítico Petr Cech regreso de su retiro y estuvo resguardando el arco del equipo filial de su eterno Chelsea.

El portero que decidió terminar su carrera en el Arsenal, volvió a la portería de los Blues para un partido de la Premier League Sub 23 contra el Tottenham junto a otro conocido por el primer equipo, Drinkwater.

El guardameta de 38 años tuvo actividad nuevamente porque el portero de esta categoría, Lucas Bergstrom, no podía arquear debido a que tuvo acción el sábado pasado con el filial sub 18 y las reglas establecen que deben pasar, al menos, 48 horas entre los dos compromisos.

Además, también tuvo la oportunidad porque el otro cancerbero del segundo equipo, Karlo Ziger, tiene un puesto en el primero y el protocolo por el Coronavirus impiden que pueda participar con el Sub 23 así sea para un solo partido.

El checo terminó con dos goles recibidos en el juego, pero para fortuna su equipo fue el que se llevó la victoria por 3-2.

It’s London derby time at Kingsmeadow! #CFCDev vs Tottenham in PL2 is live on the 5th Stand app and on the Chelsea website from 6:55pm.

💪 Here’s how we line-up this evening… pic.twitter.com/rLvf1TvavM

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 14, 2020