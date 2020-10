Pickford lesionó a Van Dijk en el Derbi

El hábil defensor del Liverpool FC, VIrgil Van Dijk, se fue lesionado del partido en el Derbi ante el Everton.

A tan solo días de iniciar la UEFA Champions League, las alarmas se encienden para los dirigidos por Jürgen Klopp.

La lesión de Van Djik se da luego de una fuerte falta que recibió del arquero Jordan Pickford, del Everton.

Aunque el holandés se paró, tuvo que volver a pararse y pedir el cambio por la fuerte falta. En su lugar ingresó Joe Gómez.

De esta forma, Virgil podría convertirse en una de las nuevas y sensibles bajas para el encuentro ante el Ajax de la Eredivisie, en la Champions, el próximo miércoles.

Should Jordan Pickford still be on the pitch? 🤔

His tackle on Virgil van Dijk came while the defender was ruled offside, but VAR didn’t suggest Michael Oliver gave it another look. pic.twitter.com/owmCaRpzWb

— Football on BT Sport (@btsportfootball) October 17, 2020