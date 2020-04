La carrera futbolística de Andrea Pirlo es envidiable. Jugó siempre con un alto nivel a pesar de su avanzada edad para el deporte. Ahora, espera llevar todo el conocimiento que tuvo sobre el rectángulo de juego hacia el banquillo, como entrenador.

Ya sus tacos están colgados y la camiseta con el 21 bien guardada, pero igual su futuro lo ve en el fútbol. En febrero pasado hizo el anuncio de que en julio esperaba ofertas para lanzarse como director técnico, sin embargo, la epidemia de coronavirus parece frenar un tanto sus planes.

En una charla con su excompañero Fabio Cannavaro, Pirlo dejó claro que ya tiene un equipo en la mira. «¿Es verdad que puede ser entrenador de la Juventus Sub 23?», preguntó el defensor, a lo que el centrocampista respondió; «No, tengo muchas solicitudes. En serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas son del extranjero. El Barcelona me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción, ya he tenido algunas ofertas».

Durante la conversación, el italiano señaló que su idea de ser entrenador vino durante sus últimos años en la Juventus y que, además, tuvo una inspiración en este aspecto.