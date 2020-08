Pizarro: «A mi carrera solo le falto un Mundial»

El ex delantero de la sección peruana Claudio Pizarro señaló que lo único que le falto a su brillante carrera fue disputar un Mundial.

Claudio Pizarro fue uno de los mejores delanteros de los últimos tiempos; figura del Werder Bremen, Bayern Munich y la selección peruana, tuvo una brillante carrera, que sin embargo, nunca pudo disputar un mundial de futbol.

El llamado Bombardero de los Andes participó en cuatro eliminatorias mundialistas y en ninguna logró clasificar; finalmente, para el Mundial 2018 se consiguió el ansiado boleto, pero el entrenador Gareca decidió dejarlo fuera de la competencia.

«Lo dije y no cambiará, resultó una gran decepción no participar del Mundial. Me dolió y dolerá, fue lo único que le faltó a mi carrera. Pero siempre respeté las decisiones de cada entrenador, sabiendo que debía aceptarlas y seguir adelante», declaró en entrevista para FIFA.com

Implacable goleador, Pizarro se colocó como el sexto mejor mejor artillero de la Bundesliga de todos los tiempos con 197 goles; esta situación y su vínculo con Alemania, ha hecho que el jugador se planteé seguir ligado al futbol en el país teutón.

«Lo que haga estará 100% relacionado con el fútbol, y es probable que sea en el Bayern Munich. Pero no está definido qué haría allí exactamente», sentenció el ex jugador.