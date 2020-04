El delantero peruano Claudio Pizarro reveló este viernes que pudo haber ido al Real Madrid, pero terminó decantándose por el Bayern de Múnich.

En una entrevista transmitida a través de Instagram, el ariete sudamericano explicó cómo fue perfilando su carrera en Europa que le llevó a convertirse en el segundo máximo goleador extranjero de la historia de la Bundesliga con 197 tantos en 486 partidos, solo superado recientemente por el polaco Robert Lewandowski.

Pizarro, de 41 años, recordó que tanto Betis como Bremen se habían interesado por ficharlo tras destacar en Alianza Lima a finales de la década de los años 90.

El delantero recordó además que su primera salida del Bremen «fue uno de los momentos más agradables» de su dilatada carrera como futbolista.

«Tenía 22 o 23 años, terminaba mi contrato con el Bremen y yo ya sabía que había hecho muy buenos años. Muchos clubes estaban interesados en mí», rememoró ‘El Bombardero’.

«Me los encontré en Lima y me sacaron un papel con cinco equipos, y no me lo podía creer. Uno de ellos era el Real Madrid, pero al final me decidí por el Bayern de Múnich porque la oferta era mucho mejor y ya conocía la liga alemana. En el Real Madrid había jugadores de mucha jerarquía e iba a jugar muy poco», argumentó.