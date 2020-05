Los jugadores del Barcelona regresaron este miércoles a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a las pruebas PCR que exigió LaLiga para descartar o confirmar posibles casos de Covid-19 antes de la vuelta a los entrenamientos y la competición.

Encabezados por unos madrugadores Sergi Roberto, Ivan Rakitic, Clément Lenglet y Marc Andre Ter Stegen, todos los futbolistas del primer equipo fueron entrando a las instalaciones en horas de la mañana.

Los miembros de la plantilla se sometieron de forma individual a los PCR y un breve reconocimiento médico, que tuvo una duración de 20 minutos, a excepción del francés Ousmane Dembélé que, tal y como explicó la Cadena SER, fue dado de baja por el club en el registro de LaLiga tras sufrir una lesión de larga duración en los isquiotibiales y no se sometió a la prueba.

Una vez conocidos los resultados, el club azulgrana regresará a los entrenamientos de forma escalonada, respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias, con sesiones individuales.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

👍 Today, the players returned to the Club’s facilities. pic.twitter.com/STreGHAzBw

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 6, 2020