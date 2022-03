Pochettino reconoció las secuelas que dejó la eliminación en la Champions

El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, reveló que ha sufrido secuelas importantes tras la eliminación de su equipo en los octavos de final de la UEFA Champions League.

«Cuando analizamos la eliminación veo que estuvimos bien en casa y sesenta minutos en el Bernabeu. Vivo mal, no me siento bien, tengo rabia, expreso un malestar. Tengo dificultad para dormir por la noche. Pero ahí está la responsabilidad de pensar en la Ligue 1. Eso no significa que no sea fuerte», dijo el estratega en la rueda de prensa previa al partido ante el Girondins.