Pogba no se moverá del United

Luego de varios rumores de una salida de Paul Pogba del Manchester United, finalmente fue aclarado por el agente del futbolista.

Pogba, quien parece no estar al 100% (anímicamente) en Inglaterra, podría cambiar de aires; sin embargo, todo apunta que sería para el próximo mercado de verano y no en invierno, como se especuló en las últimas semanas.

El francés fue vinculado con equipos como Real Madrid e incluso se habló de un posible regreso a la Serie A con la Juventus de Turín.

Not our day but we’re still in this! Heads up! 💪🏾 pic.twitter.com/MOnBpdbLN2

— Paul Pogba (@paulpogba) December 2, 2020