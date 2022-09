Marco Asensio, a nueve meses de finalizar su contrato, mostró sus esperanzas de renovar con el Real Madrid, pero no desmintió las informaciones que le ponen en la órbita del Barcelona ni aseguró que no jugaría en el equipo azulgrana.

En una entrevista a El partidazo de Cope, el español habló sobre su posible llegada al cuadro culé: «Sinceramente, no lo sé. Realmente estoy centrado en lo que estoy. Sólo pienso en el presente, el ahora, el darlo todo con la selección y con mi club».

🔵🔴 «No lo he pensado, no lo he valorado. Ahora mismo, no te puedo dar una respuesta»

«Ni lo he pensado (jugar en el Barcelona), ni lo he valorado. Ahora mismo no puedo dar una respuesta, no lo sé. Son cosas que salen. Esta mañana tenía 200 mensajes. Les digo que estoy en un mundo en el que hay muchos rumores, especulaciones, y es normal. En siete meses puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchos y saldrán más seguramente. Estamos en ese círculo en el que cada día habrá noticias y eso no lo puedo controlar».