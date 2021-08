Polémica por la ausencia de Cristiano en el once inicial de la Juventus

Cristiano Ronaldo comenzó como suplente este domingo el primer partido de la Juventus en la nueva temporada de la Serie A ante el Udinese, situación que generó polémica en redes sociales.

Tal como decidió el entrenador Massimiliano Allegri, el tridente de ataque fue formado por Álvaro Morata, Paulo Dybala y Juan Guillermo Cuadrado.

ATENTOS | Pavel Nedved explicó por qué Cristiano Ronaldo NO fue titular en el inicio de la Serie A y aclaró el futuro del monstruo portugués. En el interior de la Juventus no cambia el discurso: El Bicho NO se va. https://t.co/0xx7jeMU1N

— Invictos (@InvictosSomos) August 22, 2021