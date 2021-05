Por esta razón Sergio Ramos no jugará la Eurocopa

Este lunes, el director técnico de la selección de España, Luis Enrique Martínez, reveló la lista de convocados de esa escuadra para la próxima Eurocopa, donde no figura el nombre del defensor y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos.

Asimismo, el técnico reveló los detalles por los que no tomó en cuenta al zaguero para este venidero certamen.

«Mención especial a Sergio Ramos, nuestro capitán, que he decidido que no venga porque no ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas, ni ha podido entrenar con el grupo. Ayer por la noche se lo comuniqué, mantuve una conversación telefónica con él. Es difícil y duro. Alguien que ha estado siempre al máximo y puede volver ayudar a la selección en el futuro», admitió Martínez.